عاجل- المتحدث العسكرى: إحالـة الدعوى بقضية شرق القاهرة للمحاكمة العاجلة

جدة - نرمين السيد - أفاد المدعى العام العسكرى، بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية رقم 170/ 2023" جنايات عسكرية " شرق القاهرة ضـد المتهم، وذلك استكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.





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