محافظ الوادى الجديد يتابع التجهيزات النهائية بمجمع المصالح المميكن

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، بسرعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى التى تخدم مقر مجمع المصالح المميكن، واستكمال خدمات الكهرباء بالمبانى الحكومية ورصف الطرق الداخلية.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الأحد المجمع يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ولفيف من القيادات التنفيذية.

كما وجّه المحافظ بإنشاء ساحة انتظار للسيارات بمنطقة المركز التجارى واستكمال أعمال إنشاء السور الخارجى المحيط بالمجمع وتشجيره وإنشاء صالات رياضية حرصًا على الاهتمام باللياقة البدنية للعاملين المنتقلين لمجمع المصالح المميكن.

وناقش المحافظ التنسيق لإنشاء مقر للمنطقة الأزهرية بالمجمع يضم كافة الإدارات والخدمات المتعلقة بالتعليم الأزهرى.