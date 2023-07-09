محافظ الوادى الجديد يتابع التجهيزات النهائية بمجمع المصالح المميكن

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الأحد المجمع يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ولفيف من القيادات التنفيذية.
كما وجّه المحافظ بإنشاء ساحة انتظار للسيارات بمنطقة المركز التجارى واستكمال أعمال إنشاء السور الخارجى المحيط بالمجمع وتشجيره وإنشاء صالات رياضية حرصًا على الاهتمام باللياقة البدنية للعاملين المنتقلين لمجمع المصالح المميكن.
وناقش المحافظ التنسيق لإنشاء مقر للمنطقة الأزهرية بالمجمع يضم كافة الإدارات والخدمات المتعلقة بالتعليم الأزهرى.
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