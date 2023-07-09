«الداخلية» تنظم الملتقى الثالث لشباب المناطق الحضارية الجديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الداخلية، الملتقى الثالث لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفى إطار مبادرة «كلنا واحد»، وعلى مدار 3 أيام بمحافظة الإسكندرية.





قالت الداخلية فى بيان اليوم الاحد:«استمرارًا للدور الإنسانى والمجتمعى لوزارة الداخلية تجاه قاطنى المناطق الحضارية الجديدة.. وفى ضوء مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثالث لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية على مدار. أيام وإستضافتهم بأحد الفنادق التابعة للوزارة بالإسكندرية.. يأتى ذلك إستمرارًا لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الإنتماء وحب الوطن لديهم، وتأكيدًا على دور الدولة ومؤسساتها لبناء المناطق الحضارية الجديدة، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بإنتمائها للوطن».

وأضافت: «وقد تضمن البرنامج الذى أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الطلائع والشباب معسكرًا صيفيًا لهم على شاطئ البحر المتوسط شهد مسابقات رياضية وثقافية».

وتابعت: «كما تم تنظيم عدد من الزيارات للمعالم الأثرية والتاريخية والحضارية بمحافظة الإسكندرية للتعرف على أبرز ما شهدته المحافظة على مر العصور والأزمان».

وشددت: «كما تضمن البرنامج محاضرات توعوية للتعرف على المشروعات القومية وقيمة الوطن وكذا خطورة الإستخدام غير المسؤول لمواقع التواصل الإجتماعى.. وتم تنظيم عدد من المسابقات الثقافية التى عكست التطور الذى أحدثته المبادرة فى ثقافتهم ومدى معرفتهم بالإنجازات والثوابت الوطنية، وتم خلالها تكريم المتميزين علميًا وفنياً ورياضياً من الطلائع والشباب».

وفى ختام الملتقى تم تنظيم حفلاً غنائياً وترفيهياً لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة فى ضوء إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصاً وإصراراً على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.. وتوفير حياة كريمة لهم.