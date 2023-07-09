محافظ المنيا: إجراء 53 ألف عملية جراحية بالمبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم الأحد، أن هذه الجهود تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والاهتمام بالصحة العامة لكافة الفئات على مختلف المراحل العمرية.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، الدكتور محمد حسانين، أنه تم إجراء 11 ألفا و265 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات على مدار الشهور الـ6 الماضية وفى عده تخصصات؛ هى: عيون، ومخ وأعصاب وجراحة أورام وقلب مفتوح، وعظام؛ ليصبح بذلك إجمالى العمليات الجراحية التى تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 53 ألفا و35 عملية جراحية.
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