جدة - نرمين السيد - وأوضحت "عادل"، خلال رسالة على الهواء، أن هذا المهرجان من أفضل الطرق لتقديم مدينة العلمين الجديدة للناس، والناس فى مصر والوطن العربى يستحقون العروض والكرنفالات التى سيتم تنظيمها فى الأيام المقبلة.
وأضافت، أن العلمين الجديدة تستحق هذا الشكل من العرض للمصريين والمواطنين فى جميع أنحاء الوطن العربى، وأشارت إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم إنطلاق مهرجان العلمين الحدث الترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط.
وأوضحت مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكرنفال سيتم من خلال 44 يوم من العروض الفنية والفعاليات المستمرة، بجانب الحضور الضخم، بحوالى مليون زائر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسلة «إكسترا نيوز»: انطلاق مهرجان العلمين خلال أيام «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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