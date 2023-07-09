مراسلة «إكسترا نيوز»: انطلاق مهرجان العلمين خلال أيام «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "عادل"، خلال رسالة على الهواء، أن هذا المهرجان من أفضل الطرق لتقديم مدينة العلمين الجديدة للناس، والناس فى مصر والوطن العربى يستحقون العروض والكرنفالات التى سيتم تنظيمها فى الأيام المقبلة.

وأضافت، أن العلمين الجديدة تستحق هذا الشكل من العرض للمصريين والمواطنين فى جميع أنحاء الوطن العربى، وأشارت إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم إنطلاق مهرجان العلمين الحدث الترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط.

وأوضحت مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكرنفال سيتم من خلال 44 يوم من العروض الفنية والفعاليات المستمرة، بجانب الحضور الضخم، بحوالى مليون زائر.