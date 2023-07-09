وزير الصحة يتفقد المقر الرئيسى للإسعاف بكوم الدكة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مقر هيئة الإسعاف الرئيسى بكوم الدكة، فى محافظة الإسكندرية، وذلك فى إطار متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل، ضمن أعمال الحملة القومية "100 يوم صحة" على مستوى محافظات الجمهورية.





واطلع الوزير على الهيكل الوظيفى لمقر الإسعاف، والذى تبلغ مساحته 1500 متر مربع، ويضم 114 سيارة إسعاف حديثة ومجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، حيث يخدم قطاعات "شرق، وغرب، ووسط المنتزه".

كما اطلع على القوى البشرية العاملة فى المقر، والتى تصل لـ 380 سائقا ومسعفا، ويتم تدريبهم بشكل مستمر على أحدث الأساليب الإسعافية، كما تفقد الوزير، غرفة عمليات إسعاف كوم الدكة الجديدة بعد تطويرها، لتحسين بيئة العمل.

وتفقد طبيعة العمل داخل غرفة تلقى البلاغات، والتى يبلغ متوسط عدد البلاغات التى تستقبلها 450 بلاغًا يوميًا، مشيدًا بجهود الفرق الإسعافية والخدمات التى يقدمونها، مؤكدًا أهمية المقر، باعتباره مركزًا إقليميا لتشغيل محافظتى البحيرة ومطروح، إلى جانب الإسكندرية، عن طريق غرفة عمليات إقليمية تم تطويرها حديثًا.

وتفقد أيضًا المتحف الأثرى للإسعاف، والذى يضم عدة عربات إسعافية أثرية يرجع تاريخها إلى عام 1905.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل الصحة بالإسكندرية.