- 1/3
- 2/3
- 3/3
واطلع الوزير على الهيكل الوظيفى لمقر الإسعاف، والذى تبلغ مساحته 1500 متر مربع، ويضم 114 سيارة إسعاف حديثة ومجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، حيث يخدم قطاعات "شرق، وغرب، ووسط المنتزه".
كما اطلع على القوى البشرية العاملة فى المقر، والتى تصل لـ 380 سائقا ومسعفا، ويتم تدريبهم بشكل مستمر على أحدث الأساليب الإسعافية، كما تفقد الوزير، غرفة عمليات إسعاف كوم الدكة الجديدة بعد تطويرها، لتحسين بيئة العمل.
وتفقد طبيعة العمل داخل غرفة تلقى البلاغات، والتى يبلغ متوسط عدد البلاغات التى تستقبلها 450 بلاغًا يوميًا، مشيدًا بجهود الفرق الإسعافية والخدمات التى يقدمونها، مؤكدًا أهمية المقر، باعتباره مركزًا إقليميا لتشغيل محافظتى البحيرة ومطروح، إلى جانب الإسكندرية، عن طريق غرفة عمليات إقليمية تم تطويرها حديثًا.
وتفقد أيضًا المتحف الأثرى للإسعاف، والذى يضم عدة عربات إسعافية أثرية يرجع تاريخها إلى عام 1905.
رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل الصحة بالإسكندرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة يتفقد المقر الرئيسى للإسعاف بكوم الدكة بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.