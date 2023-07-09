%68 منها تلقتها الوزارات.. 108 آلاف مواطن يستغيثون بـ«الحكومة» فى يونيو

جدة - نرمين السيد - تلقت منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر يونيو الماضى، 108 آلاف شكوى وطلب واستغاثة، وذلك بحسب تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة، وتلقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





ولفت مدير المنظومة، فى تقريره، إلى أنه بعد المراجعة والفحص المبدئى للشكاوى المسجلة خلال الشهر، تم توجيه 86 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيًّا، وحفظ 17 ألف شكوى، وجارٍ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب.

وفى هذا الشأن، اختصت الوزارات بنسبة 68% من إجمالى الشكاوى الموجهة إلى الجهات المعنية خلال يونيو الماضى، وتلقت وتعاملت 9 وزارات، هى: الإسكان، والصحة، والداخلية، والتضامن الاجتماعى، والتعليم، والتموين، والكهرباء، والاتصالات، والعمل، مع نحو 86% من إجمالى الشكاوى الموجهة إلى الوزارات.

وحققت وزارات: الأوقاف، والدفاع، والكهرباء، والخارجية، والبترول، والسياحة والآثار، والتعليم، والصحة، والعمل، والنقل، والتموين، والتعليم العالى، والطيران المدنى، والمالية، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًّا ونوعًا فى الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.

تصنيف الشكاوى لكل قطاع

وأكد «الرفاعى» أن المنظومة تحرص على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن نتيجة الفحص والدراسة لطبيعة وأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر يونيو المنقضى أثبتت أن قطاعات: الإسكان، والصحة، والضمان والحماية الاجتماعية، والأمن، والجهاز الإدارى، والخدمات والسلع التموينية، والتعليم، والبيئة، حظيت بالنصيب الأكبر من شكاوى المواطنين وطلباتهم، وذلك بنسبة 68% من إجمالى الشكاوى، وقد تم توجيهها إلى جهات الاختصاص لإعمال شؤونها.

فعلى صعيد قطاع الصحة، أوضح مدير المنظومة أنه فى إطار وضع الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بقطاع الصحة على رأس أولويات التعامل من حيث سرعة الفحص، والتنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وأجهزة وهيئات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، تلقت المنظومة ورصدت 8212 شكوى وطلبًا واستغاثة خاصة بقطاع الصحة خلال الشهر، من بينها 2108 شكاوى واستغاثات تطلبت تعاملًا طبيًّا سريعًا، فى مختلف التخصصات.

وأكد الرفاعى أن الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من قيادات وزارة الصحة، وأن المستشفيات الجامعية حققت استجابات مميزة فى التعامل مع الحالات التى تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلًا طبيًّا سريعًا.

فى السياق ذاته، تم صرف 245 مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعى والجمعيات الخيرية للأسر الأَوْلَى بالرعاية، كما قامت وزارة الرى ببحث ودراسة 1454 شكوى.