قدرات توليد متنوعة لـ17 مشروعًا.. «إكسترا نيوز» تُبرز نجاحات قطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أبرز نجاحات قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، حيث نشرت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنفوجراف أظهرت خلاله أبرز الأرقام.





وجاء فى الإنفوجراف، أنه تمت إضافة قدرات توليد متنوعة لـ17 مشروعًا جديدًا بإجمالى قدرات 28676 ميجاوات، كما تم تحويل محطات توليد الطاقة الغازية الست إلى دورات مركبة بإجمالى قدرات 2440 ميجاوات، بالإضافة إلى إنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالى قدرات 5200 ميجاوات. وتابع أنه تم إنشاء 5 محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرات 17400 ميجاوات، فضلًا عن إضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة لـ9 مشروعات بإجمالى قدرات 2616 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3636 ميجاوات.

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