توريد 261 ألفا و27 طنا من محصول القمح لموسم حصاد 2023 بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، استمرار توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، مشيرا إلى أنه تم توريد 261 ألفا و27 طنا حتى اليوم، من خلال 22 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، بنسبة توريد 93.45 %، مؤكدا أن المساحة المزروعة بلغت 214 ألف فدان هذا العام.





وشدد المحافظ، فى تصريح له اليوم الأحد، بضرورة الإلتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح الإستراتيجى، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجها مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين. من جانبه، أوضح عماد حبيب وكيل وزارة التموين أن هناك متابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، لتذليل كافة العقبات أثناء التوريد من المزارعين، وفقا للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظا على سلامة المحصول، مؤكدا انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

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