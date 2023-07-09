وزير الصحة يتفقد المركز الإفريقى لصحة المرأة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الأحد، مركز تجميع البلازما والمركز الإفريقى لصحة المرأة بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة أعمال التجهيزات والتطوير الجارية بهما، وذلك فى إطار زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، بهدف متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل ضمن أعمال الحملة القومية "100 يوم صحة".





وتفقد الوزير التجهيزات الجارية بمركز تجميع البلازما بالإسكندرية، وفقا لاشتراطات الشركة المصنعة لمشتقات بلازما الدم، التى يتم إجراؤها بجميع مراكز تجميع البلازما التابعة للوزارة فى المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.

ويعد مركز تجميع البلازما بالإسكندرية أكبر المراكز الـ6 التى تعمل بالمرحلة الأولى للمبادرة، وذلك بطاقة استيعابية 20 مقعدًا للتبرع.

وتابع الوزير، جولته الميدانية، بتفقد أعمال التطوير الجارية بالمركز الإفريقى لصحة المرأة فى محافظة الإسكندرية، وراجع مع الشركات المنفذة أعمال التطوير التى تمت بالمركز حتى اليوم، مقارنة بما شاهده خلال زيارته السابقة فى يوليو 2022، مشيرا إلى أن نسب الإنجاز تسير ببطء، مما يؤثر بالسلب على عودة انتظام العمل بالمركز.

وشدد الوزير على الانتهاء من جميع أعمال التطوير خلال شهر أكتوبر القادم، ومراجعة ما تم وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما وجه بتشكيل لجنة للمرور ومتابعة نسب أعمال التطوير بالمركز أسبوعيًا، لسرعة استعادة مكانة المركز وتحقيق دوره المنشود إقليميًا ودوليًا، فى مجال تطوير أساليب التدريب والبحث العلمى فى مجال صحة وتنمية المرأة.

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.