المتحدث العسكرى يعلن شروط وإجراءات التقديم للإلتحاق بالأكاديمية العسكرية

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، عن شروط وإجراءات التقديم للإلتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية لطلبة الثانوية العامة ومايعادلها دفعة أكتوبر 2023.





وحدد بيان المتحدث العسكرى، شروط وإجراءات التقديم للإلتحاق بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، سواء الكلية الحربية، أو الجوية، أو البحرية أو الدفاع الجوى، بالإضافة إلى الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، الكلية العسكرية التكنولوجية.

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