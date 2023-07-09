108 آلاف مواطن يستغيثون بـ«الحكومة» فى يونيو (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وتم توجيه 86 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيًّا، وحفظ 17 ألف شكوى، وجارٍ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب.
ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى نسب إنجاز منظومة الشكاوى خلال شهر يونيو الماضى:
واختصت الوزارات بنسبة 68% من إجمالى الشكاوى الموجهة إلى الجهات المعنية خلال يونيو الماضى، وتلقت وتعاملت 9 وزارات، هى: الإسكان، والصحة، والداخلية، والتضامن الاجتماعى، والتعليم، والتموين، والكهرباء، والاتصالات، والعمل، مع نحو 86% من إجمالى الشكاوى الموجهة إلى الوزارات.
وحققت وزارات: الأوقاف، والدفاع، والكهرباء، والخارجية، والبترول، والسياحة والآثار، والتعليم، والصحة، والعمل، والنقل، والتموين، والتعليم العالى، والطيران المدنى، والمالية، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًّا ونوعًا فى الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.
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