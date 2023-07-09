كاتب صحفى لـ«إكسترا نيوز»: تنفيذ 14 مبادرة رئاسية للاهتمام بصحة المصريين

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى محمد الجالى، مدير تحرير جريدة "اليوم السابع"، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كانت مجرد شعارات براقة خلال العقود الماضية، ولكن منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، أصبح هناك اهتمام لتعزيز المشروعات سواء عن طريق الإقراض أو دعم تلك المشروعات أو تقديم الحوافز الضربيية.





وأضاف "الجالى"، خلال حواره مع الإعلامى باسم طبانة والإعلامية سارة سراج، ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية درست تجارب عديدة مثل كورويا واليابان وماليزا، وطبقت التجربة بما يتوافق مع الواقع المصرى نحو تعزيز دور المشروعات الصغيرة فى إطار دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى. تابع أن 86% من الاقتصاد قائم على الاقتصاد غير الرسمى، مُعتقدًا أن الدولة فى الفترة القائمة ستقوم برفع وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مُشيرًا إلى أن هناك 14 مبادرة رئاسية فى إطار الصحة سواء كانت للأمراض غير السارية أو الكشف المبكر عن فيروس سى وغيرهم تؤكد على جهود الدولة المبذولة من أجل الاهتمام بالمواطن. وأوضح الكاتب الصحفى، أن الدعم الموجه لهذا القطاع فى عهد الرئيس السيسى كبير للغاية، وكان هناك إشادات دولية بمنظومة الصحة فى مصر.

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