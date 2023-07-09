وزير البترول: الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل

جدة - نرمين السيد - أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أهمية التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الهيدروجين الأخضر كوقود للمستقبل، وأهمية العمل فى إطار المبادرات الدولية المشتركة لتحقيق مزيد من التعاون وتوفير الحلول والتكنولوجيا اللازمة لخفض الميثان، وجمع والتقاط وتخزين الكربون فى صناعة البترول والغاز، وكذلك تبادل الخبرات فيما يتعلق بوضع الإطار التشريعى لجمع وتخزين الكربون.





جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الوزير اليوم الأحد مع براد كرابترى مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية لإدارة الطاقة الأحفورية والكربون، الذى يزور القاهرة حاليا، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين فى إطار المبادرات الدولية، وميثاق خفض انبعاثات الميثان، وصفر انبعاثات ومبادرة منتدى غاز شرق المتوسط لإزالة الكربون.

وأوضح الملا أن قطاع البترول والغاز المصرى، الذى يشارك فى المبادرة الدولية "صفر انبعاثات" منذ قمة المناخ فى جلاسجو، يحقق تقدما مستمرا فى مجال خفض الانبعاثات الكربونية فى عمليات الصناعة على المستوى المحلى، مشيرا إلى أن نجاح القطاع فى وضع خارطة طريق خفض انبعاثات الميثان هو أحد النتائج المهمة المتحققة من يوم إزالة الكربون فى مؤتمر المناخ "COP27"، بعد حشد الدعم الكامل والجهود فى هذا الصدد من شركات البترول العالمية والمحلية.

ومن جانبه، أكد مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية براد كرابترى، أن بلاده تثمن استجابة مصر المتميزة والجادة وجهودها فى مجال خفض الانبعاثات بصناعة البترول والغاز وحرصها على الانضمام لميثاق الميثان العالمى ومبادرة "صفر انبعاثات"، والخطوات المتخذة فى مجال إزالة الكربون خلال الفترة الماضية، موضحا أن إدراج مصر لموضوع إزالة الكربون من صناعة الهيدروكربونات فى قمة المناخ "COP27" بشرم الشيخ هو أحد مظاهر هذا التوجه الجاد.

وقال كرابترى إن هناك تعاونا كبيرا ومستمرا مع منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة إقليمية هامة لصناعة الغاز فى المنطقة فى مجال خفض انبعاثات الميثان، حيث قام المنتدى بالتصديق على هذا التوجه، مشيرا إلى أن العمل المشترك مع المنتدى فى هذا المجال يحقق تقدما كبيرا.

وأعرب مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية عن اهتمام بلاده بتوفير سبل الدعم والتعاون فى مجال التقاط وتخزين الكربون سواء فى النواحى الفنية أو التشريعية، كما أكد أهمية الهيدروجين الذى يأتى على رأس أولويات اهتمام الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن إدارة عمليات خفض الكربون عالميا والمعاونة فى ذلك لا تقل أهمية.

وأكد أن التعاون فى مشروعات الطاقة والمناخ يعد فرصة لا تعوض لبناء أواصر أقوى من التعاون والتكامل بين الدول.

وبدوره.. أكد أسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، أن مبادرة المنتدى لإزالة الكربون تدعم سياسات وإجراءات الدول فى هذا الصدد، مشددا على ضرورة الإسراع بالاتفاق على سياسات وإجراءات دعم جهود إزالة الكربون فى مصر ودول المنطقة والاتفاق على برامج عمل محددة قابلة للتطبيق.. مثمنا دور مصر كأحد أهم اللاعبين فى صناعة الغاز بالمنطقة وحرصها على تنمية مواردها بشكل مسئول بيئيا.

وأعرب أمين عام المنتدى عن تطلعه لدعم التعاون بين المنتدى والولايات المتحدة فى توفير الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا التى تحقق الأهداف التى يسعى إليها المنتدى فى مجال إزالة الكربون.