وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء المبنى الجديد بمستشفى رأس التين

يأتى ذلك فى إطار زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل ضمن أعمال الحملة القومية "100 يوم صحة".
واطلع الوزير على شرح مفصل للرسومات الهندسية الخاصة بأعمال المبنى الجديد، والذى يتم إنشاؤه على مساحة 870 مترًا ويتكون من 3 أدوار.
وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنشاءات وتجهيزات المبنى، ما يسهم تطوير قسم الاستقبال والطوارئ، للعمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتقليل وقت الانتظار بقسم الطوارئ، وكذلك استحداث خدمات جديدة بالمستشفى، منها القساطر القلبية والمخية.
والمقترح الوظيفى للمبنى سيضم 2 غرفة عمليات طوارئ، و6 أسرة عناية ما بعد العمليات، كما سيضم وحدة لإنقاذ مرضى السكتات الدماغية، وإعادة التأهيل لما بعد السكتة، مجهزة بالكامل بطاقة 6 أسرة.
رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصحية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.
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