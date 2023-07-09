بعد توقف يومين.. عودة رحلات البالون للتحليق فى سماء الأقصر

جدة - نرمين السيد - عادت رحلات البالون اليوم الأحد التحليق من جديد فى سماء الأقصر بعد توقف استمر يومين بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، حيث حلقت 23 رحلة بالون تحمل على متنها 498 سائحا من جنسيات مختلفة لمشاهدة المعابد ومقابر الملوك والملكات.





وقال أحمد عبود ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالأقصر - فى بيان اليوم - إن هناك إقبالا على الرحلات برغم ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتوافد على المناطق الأثرية وفود الزائرين الذين يعشقون رحلات البالون الطائر باعتبارها رحلات نزهة. واتخذت محافظة الأقصر إجراءات السلامة الكاملة، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين فى الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التى حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون فى المطار المحدد لها غرب المدينة.

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