هبة الشرقاوى لـ«إكسترا نيوز»: تطبيق أنشطة «التوكاتسو» بمدارس قرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وقالت "الشرقاوى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، ببرنامج "إكسترا اليوم" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بنظام التعليم، جرى التعاون بين وزارة التربية والتعليم والجايكا اليابانية لتطبيق نظام التعليم اليابانى فى مدارس قرى حياة كريمة.

وأضافت مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، أن النموذج يستهدف تطبيق أنشطة "التوكاتسو" الأساسية، وجرى اعتماد المدارس القائمة على التجربة اليابانية فى محافظات المنوفية والبحيرة والدقهلية كمرحلة أولى، ومعاينة الـ30 مدرسة.

وتابعت أنه جرى مُعاينة المدارس على الأرض خلال عام، قام بها فريق الرصد الميدانى فى المحافظات الثلاثة، وجرى مُعاينة المدارس التى تصلح لتطبيق النموذج اليابانى فى قرى ومراكز "حياة كريمة"، وأجرى خبراء يابانيون تابعون للجايكا اليابانية زيارات لمعاينة المدارس والتأكد من صلاحياتها لتطبيق النموذج الموسع.