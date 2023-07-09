فيديو| طلاب الثانوية العامة يشيدون بمبادرة «تقدر» لحياة كريمة

جدة - نرمين السيد - فى لافتة غير مسبوقة مؤسسة "حياة كريمة"، أطلقت مبادرة " تقدر فى 10 أيام"، يأتى ذلك بالتعاون مع ووزارة التربية والتعليم، وهى مبادرة موجهة لطلاب الثانوية العامة، تستهدف تقديم الدعم التعليمى والمعنوى للطلاب قبل الامتحانات النهائية، التى ستبدأ فى شهر يونيو المقبل.





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