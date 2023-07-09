قوافل طبية مجانية.. «إكسترا نيوز» تستعرض أهم جهود وفعاليات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية حبيبة عمر، إن مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية على مدار يومين بقرية كفر سعد البلد، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعملان وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.
من ناحيتها، قالت الدكتورة سها خيرى، القائم بأعمال منسق القوافل العلاجية بدمياط، إن القافلة تشهد إقبال كبير جدًا من المواطنين للحصول على الخدمات الطبية، موضحة أن المريض يتوجه لقطع التذكرة ببطاقة الرقم القومى، ثم يتوجه بعد ذلك للكشف فى عيادة المطلوب الكشف بها.
وتابعت القائم بأعمال منسق القوافل العلاجية بدمياط، أن المريض يتوجه بعد الكشف لإجراء آشعة أو تحاليل، وبعد إنهاء خدمته الطبية يتوجه للصيدلية لصرف الأدوية المطلوبة.
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