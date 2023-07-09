وزير الصحة يوجه بتكثيف خدمات حملة 100 يوم صحة بأماكن التجمعات السكنية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة، لمقر تقديم خدمات حملة "100 يوم صحة" بمنطقة رأس التين فى محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، وذلك فى إطار متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل بالحملة، منذ انطلاقها على مستوى محافظات الجمهورية يوم 25 يونيو الماضى.

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، العيادات المتنقلة التابعة لحملة "100 يوم صحة"، والتى تقدم خدماتها فى مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب خدمات مبادرات رئيس الجمهورية لـ "دعم صحة المرأة"، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع.

واطمأن الوزير على تواجد كافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، وتوافر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق الإجراءات الوقائية، وخاصة فى خدمات نقل الدم القومية.

وأعلن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن إجمالى المنتفعين بخدمات حملة "100 يوم صحة" فى محافظة الإسكندرية، بلغ 297 ألفا و300 مواطن، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية الصحية لأكثر من 3800 مواطن، بينما شملت الخدمات الوقائية المقدمة، إعدام 827 لترا من المشروبات، و240 كيلوجراما من المواد الغذائية، وسحب 19 عينة لتحليلها فى معامل الوزارة، والمرور على 119 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والوقائية، بالإضافة إلى تحرير 173 محضرا للمنشآت المخالفة.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار قام اليوم بجولة فى محافظة الإسكندرية، زار خلالها حملة "100 يوم صحة" فى منطقتى "بشاير الخير، والقبارى"، كما زار مستشفى دار إسماعيل للولادة، ومقر إسعاف كوم الدكة، ومركز تجميع البلازما، والمركز الصحى الإفريقى لصحة المرأة.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.