غرس 132 ألف شجرة بطرق بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ بنى سويف، الدكتور محمد غنيم، خطة غرس الأشجار والشتلات التى تم توزيعها على الوحدات المحلية والمناطق الصناعية ومديرية الزراعة والمنطقة الأزهرية بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، التى أطلقها رئيس الجهورية عبد الفتاح السيسى بهدف الحفاظ على البيئة.





ووجه المحافظ -حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم الأحد- الجهات ذات الصلة بالمتابعة المستمرة مع التوعية بأهمية الحفاظ عليها ورعايتها وعدم إهدارها.

وأشار مدير الوحدة الاقتصاديه بديوان محافظة بنى سويف، الدكتور علاء سعيد، إلى أنه خلال 100 يوم فى الفترة من 20 مارس حتى 30 يونيو الماضى، تم غرس 132 ألفا و550 شجرة زينة ومثمرة تنوعت بين "ليمون، برتقال، يوسفى، رمان، كافور، ماهونجى، أكاسيا سالجنا، كينو كاربس، كازورينا، تيفيتا" بنطاق الوحدات المحلية لمراكز المحافظة السبع، بجانب المنطقتين الصناعيتين ببياض العرب وكوم أبو راضى ومديرية الزراعة وبعض المدارس التجريبية والزراعية والمنطقة الأزهرية، والطرق والجزر الوسطى، والجهات الحكومية "الجامعات، المدارس، مراكز الشباب".

وأضاف أن ذلك جاء تنفيذًا لتكليفات المحافظ بتضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة من خلال التنسيق بين الجهات المعنية من الوحدات المحلية والزراعة والصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن والمناطق الصناعية، وكذلك تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم فى خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذى، مشيرا إلى أنه تم فى هذا الصدد عقد 32 ندوة توعوية لـ 3530 طالبًا، وتكوين عدد من الفرق الطلابية للمشاركة فى غرس الأشجار داخل 462 مدرسة بالتعاون مع الوحدات المحلية، فى حين نفذت مديرية الشباب والرياضة 12 لقاءً تعريفيًا بالمبادرة لأكثر من 420 شابًا وفتاة، داخل مراكز الشباب بالقرى.

من ناحية أخرى، تم اتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء عدد من الحدائق المركزية فى المدن الرئيسية، حيث تم حصر المواقع المقترحة للمفاضلة بينها، ويجرى حاليا التنسيق مع الوحدات المحلية لإعداد الأعمال المقترحة والمقايسات اللازمة وتدبير الاعتمادات اللازمة، وذلك ضمن خطة المحافظة لزيادة المساحات الخضراء، بما يحقق تغيرًا للأفضل فى قطاع النظافة والتجميل والبيئة، بجانب تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى.