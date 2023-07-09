فعاليات حملة «100 يوم صحة» تجوب مدينة البياضية بالأقصر

وقال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر - فى بيان اليوم الأحد - إنه يتم خلال الحملة تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.
وأضاف أيوب أنه على مدار الأيام الماضية جابت الحملة مدن وقرى المحافظة عبر عقد ندوات توعية أسرية للمواطنين والسيدات فى شوارع وميادين الأقصر، وذلك عن طريق توافر الوسائل بالعيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة، وعمل توعية عن أهمية الفحص الذاتى للكشف المبكر لسرطان الثدى، وعمل فحص للسيدات بالعيادة بحجرة الكشف، وعمل جذب للمعيدين خلال إجازة العيد بالشوارع.
من ناحية أخرى، أعلن مدير مديرية الأوقاف بالأقصر سيد محمد عبدالدايم، أن الوزارة اعتمدت إطلاق الأسبوع الثقافى السادس عشر فى مسجد الرحمن بالطود، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى للوزارة لنشر العلم النافع.
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