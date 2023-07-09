تعليم الدقهلية: لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة اليوم

جدة - نرمين السيد - تابع وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الدقهلية، ناصر شعبان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة سير امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد.





وذكر بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن طلاب شعبة العلوم البالغ عددهم 31 ألفا و688 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية وأدى طلاب شعبة الرياضيات والبالغ عددهم 7327 طالبا وطالبة امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، أما طلاب الشعبة الأدبية والبالغ عددهم 14 ألفا و54 طالبا وطالبة فقد أدوا الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع، أما الطلاب المكفوفين فأدوا الامتحان فى مادة التاريخ "ورقة أولى". واطمأن شعبان على وصول الأسئلة إلى مقر اللجان الامتحانية فى الزمن المحدد. وشدد مدير المديرية على الالتزام بكل الإجراءات المتبعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع الغش واستخدام الهواتف المحمولة مؤكدا توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر. وأضاف ناصر أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أى شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور خلال امتحانات اليوم بجميع لجان الدقهلية.

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