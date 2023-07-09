«الحاصد فى حقل الله» فى عظة الأحد على قناة ON (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أذيعت اليوم، كلمة للأب القمص بولس جميل كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية شبلنجة ببنها، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك فى إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الأول من شهر أبيب، وموضوع إنجيله وهو "كرازة السبعين رسولا" فى إنجيل لوقا والأصحاح الأول. وأشار إلى أن كلا من الحاصد والزارع لا بد أن يهتم برعاية النفوس وخلاصها، وأن الله يؤهل المختارين للرعاية، "واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود" (1كو 1: 28).

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