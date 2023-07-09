الحياة اليوم- رئيس «العربية للتصنيع»: سيارات الخدمات التكنولوجية إنتاج محلى

جدة - نرمين السيد - قال اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة التى تفقدها المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فى مدينة العلمين، هى مراكز تكنولوجية متنقلة.





وأضاف"عبداللطيف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن كل ما فى السيارات إنتاج محلى، موضحًا: "هذه العربات تأتى لنا على الصاج، ونقوم فى أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع بتجهيزها من الألف إلى الياء". وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع،، أن العربية مركز تكنولوجى مُتقدم يؤدى خدمات الشهر العقارى بالكامل وخدمات السجل المدنى كاملة أيضًا، مؤكدًا أن العربات متنقلة، وبها كل وسائل الراحة والإنترنت. وأوضح: "عملنا 53 مركزًا تكنولوجيًا مُتنقلًا وفى الأيام القليلة المقبلة ستنتشر السيارات على طرق مصر المختلفة لتؤدى الخدمات للناس بطريقة سريعة ومتقدمة، كما أبلغونا فى وزارة التخطيط أن هناك 200 مركز جديد سيتم تجهيزهم فى مركز قادر أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع".

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