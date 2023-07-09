محافظ الغربية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية فى طنطا

جدة - نرمين السيد - بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفى الأورام الجديد بسبرباى، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالى تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعة ورصف وتطوير مدخل مدينة طنطا من طريق المحلة الكبرى، حيث يتم توسعة الطريق تمهيدا لرصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية.

وعلى هامش الجولة، تابع المحافظ أداء عمال النظافة بحى أول وثان طنطا، فى رفع القمامة والمخلفات وكنس الأتربة بشوارع المدينة.

يذكر أن مستشفى الأورام يتكون من 4 مبان تشمل "مبنى رئيسى، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووى والعلاج الإشعاعى، المبنى الإدارى والمخازن"، بطاقة استيعابية 266 سريرا، فضلا عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعى و20 عيادة خارجية فى مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، إلى جانب قسم متكامل للأشعة وقسم للعلاج الكيماوى بطاقة استيعابية وقسم للمعامل.