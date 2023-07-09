شركة "تذكرتي" تُكذب ما نُشر بجريدة المصري اليوم حول أسعار تذاكر حفل تامر حسني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يوليو 2023 11:30 مساءً -

في إطار قيام شركة تذكرتي بإصدار و بيع تذاكر حفلات وفاعليات مهرجان العلمين ٢٠٢٣ والذي يقام بمدينة العلمين الجديدة، انتشرت بعض الأخبار المغلوطة بخصوص أسعار تذاكر أولي حفلات الموسم وهي حفلة الفنان تامر حسني.

وتم تداول أسعار مخالفة لما هو عليه بالموقع الرسمي لشركة تذكرتي.

حيث نشرت جريدة المصري اليوم والتي لما تراعي الدقة في النشر، أن سعر التذكرة في الفئة الأولي هو ٧٥ ألف جنيه وهو ما يخالف الحقيقية، حيث إن السعر الرسمي هو ٧٥٠٠ جنيه فقط لا غير، وأن السعر الذي تم نشره بالجريدة هو سعر ١٠ أفراد في الفئة الأولي وليس سعر الفرد الواحد.