موفدة «إكسترا نيوز»: مهرجان العلمين حدث عالمى.. والمدينة حلم تحول لحقيقة

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لما جبريل، موفدة قناة "إكسترا نيوز" إلى مهرجان العلمين، إن الاستعدادات الخاصة بالحدث الترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط، وهو مهرجان العلمين، مازالت تجرى على قدم وساق.





وأضافت "جبريل"، خلال رسالتها على الهواء، أن مهرجان العلمين ليس مجرد مهرجانًا فنيًا، ولكنه أيضًا مهرجان رياضى، ويضم عروض أزياء، يشهده نجوم وفنانون من مصر والوطن العربى والعالم، وسيصل الزوار إلى نحو مليون زائر خلال هذا الحدث الترفيهى.

وأوضحت أن مدينة العلمين الجديدة فى حد ذاتها هى حلم، حلمت به القيادة السياسية ونفذته على أرض الواقع، مدينة تسع كل المصريين، فهى تستوعب نحو 4 ملايين شخص.

وذكرت أن الاستعدادات بشكل أدق سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال الأيام المقبلة من خلال إدارة المهرجان نفسه، لكن ما تم الإعلان عنه حتى الآن أن هناك حفلًا يوم 21 يوليو 2023 للنجم تامر حسنى، حيث يبدأ المهرجان يوم 13 يوليو وينتهى يوم 26 أغسطس.