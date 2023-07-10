وأضافت "جبريل"، خلال رسالتها على الهواء، أن مهرجان العلمين ليس مجرد مهرجانًا فنيًا، ولكنه أيضًا مهرجان رياضى، ويضم عروض أزياء، يشهده نجوم وفنانون من مصر والوطن العربى والعالم، وسيصل الزوار إلى نحو مليون زائر خلال هذا الحدث الترفيهى.
وأوضحت أن مدينة العلمين الجديدة فى حد ذاتها هى حلم، حلمت به القيادة السياسية ونفذته على أرض الواقع، مدينة تسع كل المصريين، فهى تستوعب نحو 4 ملايين شخص.
وذكرت أن الاستعدادات بشكل أدق سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال الأيام المقبلة من خلال إدارة المهرجان نفسه، لكن ما تم الإعلان عنه حتى الآن أن هناك حفلًا يوم 21 يوليو 2023 للنجم تامر حسنى، حيث يبدأ المهرجان يوم 13 يوليو وينتهى يوم 26 أغسطس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موفدة «إكسترا نيوز»: مهرجان العلمين حدث عالمى.. والمدينة حلم تحول لحقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.