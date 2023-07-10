وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن ارتفاع الأمواج متوقع أن يستمر لغدًا الإثنين، وسيتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر، ومتوقع أن تعاود الهدوء يوم الثلاثاء المقبل تدريجيًا، وتقل ارتفاع الأمواج ونشعر بالتحسن يوم الأربعاء المقبل.
وأوضحت أنه بالنسبة للبحر الأحمر فإن ارتفاع الأمواج مُعتدلة وتصلح لأعمال الصيد والملاحة، مُشيرةً إلى أن ارتفاع الأمواج لا يتكرر بشكل كبير فى الصيف، لافتة إلى أنه من المهم توخى الحذر، فالفترة لا تتعدى 48 ساعة، وتدريجيًا تعود الأمور إلى طبيعتها يوم الأربعاء المقبل.
وتابعت: "تم إرسال تحذيرات للجهات المسئولة مثل وزارة التنمية المحلية، وكافة الجهات المسئولة، كما أرسلنا تحذير لغرف دعم واتخاذ القرار، وتم نشره فى كل وسائل الإعلام، وكان هناك إغلاق لبعض الشواطئ وارتفعت الرايات على الشواطئ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساء dmc- «الأرصاد»: استمرار ارتفاع الأمواج فى شواطئ البحر المتوسط «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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