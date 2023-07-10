مساء dmc- «الأرصاد»: استمرار ارتفاع الأمواج فى شواطئ البحر المتوسط «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط، ويحدث إغلاق لبعض الشواطئ، وتحديدًا فى مدن الإسكندرية وبلطيم ودمياط، وهذه المناطق تعتبر غير مؤهلة لأعمال الصيد والتنزه.





وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن ارتفاع الأمواج متوقع أن يستمر لغدًا الإثنين، وسيتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر، ومتوقع أن تعاود الهدوء يوم الثلاثاء المقبل تدريجيًا، وتقل ارتفاع الأمواج ونشعر بالتحسن يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت أنه بالنسبة للبحر الأحمر فإن ارتفاع الأمواج مُعتدلة وتصلح لأعمال الصيد والملاحة، مُشيرةً إلى أن ارتفاع الأمواج لا يتكرر بشكل كبير فى الصيف، لافتة إلى أنه من المهم توخى الحذر، فالفترة لا تتعدى 48 ساعة، وتدريجيًا تعود الأمور إلى طبيعتها يوم الأربعاء المقبل.

وتابعت: "تم إرسال تحذيرات للجهات المسئولة مثل وزارة التنمية المحلية، وكافة الجهات المسئولة، كما أرسلنا تحذير لغرف دعم واتخاذ القرار، وتم نشره فى كل وسائل الإعلام، وكان هناك إغلاق لبعض الشواطئ وارتفعت الرايات على الشواطئ".