موفدة «القاهرة الإخبارية» إلى العلمين: المدينة تستعد لأكبر مهرجان ترفيهى

جدة - نرمين السيد - قالت ليلاس كفوزى موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى العلمين، إن المدينة ستشهد بعد أيام انطلاق مهرجان العلمين، وهو أكبر مهرجان ترفيهى سياحى فى الشرق الأوسط، ويشهده أكثر من مليون زائر.





وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن المهرجان يشمل عروضا عديدة ومسابقة للجودو والكرة الشاطئية وسباقات سيارات ولطائرات "آر سى" ومسابقات "جيت سكى"، وحفلات غنائية فيها أبرز وأشهر الفنانين من الوطن العربى والعالم، وأول حفلة 21 يوليو سيحييها الفنان تامر حسنى. ولفتت إلى أن هناك شركات عالمية للتنظيم وتنظيم المهرجان، حتى يخرج المهرجان على أعلى المعايير العالمية، والمدينة نفسها تضم أطول ممشى سياحى فى العالم يقارب طوله ممشى مدينة الإسكندرية، وهى مدينة من مدن الجيل الرابع.

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