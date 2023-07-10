الأرصاد تحذر المصطافين من طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مع استمرار الاضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط.





وقالت إنه المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من (٣.٥:٢.٥) متر، كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة. وأوضحت، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى ٣٥ درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى ٣٧ درجة مئوية . وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، كما يجب على المصطافين توخى الحيطة والحذر.

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