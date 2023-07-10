عوامل جعلت متحف الحضارة أحد أهم المعالم على الخريطة السياحية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى للمتحف القومى للحضارة، أهم العوامل التى جعلت المتحف القومى للحضارة المصرية أحد أهم المعالم على الخريطة السياحية الداخلية والخارجية.





وقال خلال لقاء له عى قناة cbc، فى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن حفل افتتاح المتحف وتشريف الرئيس السيسى ونقل الحفل على شاشات العالم كله كان له أثر إيجابى على المتحف بشكل كبير. ولفت إلى أن إمكانيات المتحف كبيرة منها معالم ومراكز ترميم تضاهى بما هو موجود بمتاحف العالم الغربى.

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