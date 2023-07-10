تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.





كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 25 العاصمة الادارية 35 24 6 اكتوبر 36 24 بنهــــا 35 24 دمنهور 35 23 وادى النطرون 36 23 كفر الشيخ 34 24 المنصورة 35 25 الزقازيق 36 24 شبين الكوم 35 25 طنطا 34 24 دمياط 32 24 بورسعيد 32 25 الإسماعيلية 36 23 السويس 35 23 العريش 32 24 رفح 32 25 رأس سدر 35 24 نخل 36 20 كاترين 34 17 الطور 34 26 طابا 35 25 شرم الشيخ 39 29 الاسكندرية 30 23 العلمين الجديدة 29 23 مطروح 30 24 السلوم 32 20 سيوة 38 23 رأس غارب 39 28 الغردقة 38 29 سفاجا 39 30 مرسى علم 38 29 شلاتين 37 29 حلايب 35 28 أبو رماد 36 28 رأس حدربة 34 27 الفيوم 35 25 بنى سويف 36 25 المنيا 36 24 أسيوط 37 23 سوهاج 38 25 قنا 41 28 الأقصر 39 28 أسوان 41 29 الوادى الجديد 40 26 أبوسمبل 40 28

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