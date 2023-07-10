الهيئة الكندية للتراث المصرى: شهر الحضارة هدفه نقل صورة مصر الجميلة للعالم

جدة - نرمين السيد - وحث فهمى جميع الجاليات فى كندا لمتابعة الفعالية التى تنظمها للتعرف على الحضارة والتراث المصرى فى جميع المجالات من التاريخ والفن وحتى المأكولات، مشددة على أن كل هذه الفعاليات تصب فى اتجاه واحد وهو توصيل كل المعلومات عن مصر إلى الجاليات المصرية فى كندا.

وأشار إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى أصبح ذا أهمية كبيرة لما لها من قدرة على نقل الرسالة إلى الجميع فى ذات الوقت، وبالتالى يمكن للجميع فى شتى أنحاء العالم من متابعة هذا الحدث.

وأكد فهمى أن كندا هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تمتلك شهرا خاصا للاحتفال بالتراث المصرى وهو شهر يوليو، وهو ما يضفى أهمية على الفعاليات التى تقيمها الهيئة الكندية للتراث المصري، وخاصة رفع العلم المصرى أمام مقر برلمان أونتاريو للعام الخامس على التوالى يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بدأ فى كندا عام 2019، وتم رفع العلم المصرى أمام برلمان أونتاريو الكندي، بعد أن تقدم النائب شريف السبعاوى عضو برلمان أونتاريو، بدعم من الجالية المصرية فى كندا، بمشروع القانون 106 إلى البرلمان، الذى تمت مناقشته والتصويت عليه؛ ليصبح قانونا ساريا وجزءا من الدستور الكندي.

من جانبه هنأ النائب الكندى المصرى شريف السبعاوي، الجالية المصرية فى كندا؛ بمناسبة رفع العلم المصرى أمام مقر برلمان أونتاريو.. مؤكدا أن استمرار هذه المراسم للعام الخامس على التوالى هو اعتراف صريح من جانب الحكومة بأهمية الجالية المصرية فى البلاد ودورها الفاعل فى المجتمع الكندى فى كافة المجالات.

وأوضح السبعاوى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن شهر الحضارة والتراث هو احتفاء أيضا بإنجازات الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، وما تزخر به مصر من تنوع ثقافى وحضارى فى مختلف المحافظات، والطفرة الحديثة التى تشهدها فى عملية التنمية.

وشهد برلمان أونتاريو فى كندا يوم الجمعة الماضى رفع العلم المصرى للعام الخامس على التوالى احتفالا ببدء شهر الحضارة والتراث فى مقاطعة أونتاريو خلال شهر يوليو.

وحضر مراسم رفع العلم تيد آرنوت المتحدث باسم المجلس التشريعى ببرلمان أونتاريو، والنائب شريف السبعاوى النائب عن دائرة ميسيساجا إيرين ميلز، والدكتور أحمد فوزى رئيس المكتب الثقافى والتعليمى بمونتريال، ورئيس الهيئة الكندية للتراث المصرى الدكتور مجدى نشأت، والدكتور هانى شنودة نائب رئيس الهيئة، وعضو مجلس إدارة الهيئة ومدير العلاقات العامة ألبير فهمي، والدكتور محمد الحلوجى رئيس جمعية نادى النيل، بجانب عدد من رموز وقيادات الجالية المصرية ووسائل الإعلام.

وعقب مراسم رفع العلم تم تنظيم جولة داخل المبنى التاريخى لبرلمان أونتاريو مع شرح مفصل للمبنى التاريخى وكيف تسير أعمال الحكومة والمناقشات داخل المبنى الأيقوني.

كانت فعاليات الاحتفالات بشهر الحضارة والتراث المصرى فى مقاطعة أونتاريو قد انطلقت فى بداية الشهر الجاري، وتنظمها الهيئة الكندية للتراث المصرى تحت عنوان "اكتشف مصر".

ويتميز شهر التراث فى أونتاريو هذا العام بأن فعالياته تمتد على مدى شهرين هما شهر يوليو وأغسطس وليس فقط شهر يوليو بالرغم من أن شهر يوليو هو الشهر الرسمى الذى خصصته حكومة أونتاريو للاحتفال بالتراث المصرى كمناسبة دائمة على قائمة الفعاليات.

يذكر أن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بدأ فى كندا عام 2019، وتم رفع العلم المصرى أمام برلمان أونتاريو، بعد أن تقدم النائب شريف السبعاوى بدعم من الجالية المصرية فى كندا، بمشروع القانون 106 إلى البرلمان، الذى تمت مناقشته والتصويت عليه؛ ليصبح قانونا ساريا وجزءا من الدستور الكندي.