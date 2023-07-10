" الأرصاد الجوية " : طقس حار رطب واضطراب الملاحة على البحر المتوسط.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يوليو 2023 09:30 صباحاً - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يكون طقس اليوم الإثنين معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع الهيئة أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق، مع وجود نشاط اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :3.5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة .