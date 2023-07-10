وزيرة الهجرة تبحث مع «هوم» تقديم خدمات طبية بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندى، مع وفد طبى من المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا؛ ممثلين عن مؤسسة "HOME"، سبل التعاون المشترك بهدف دعم جهود الدولة فى تقديم خدمات طبية ورعاية صحية فى القرى والمحافظات المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية.





وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الإثنين، أن استقبال الوزيرة لأعضاء وممثلى مؤسسة "HOME" للأطباء المصريين بالخارج، ومقرها ولاية هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، جاء فى إطار جهود الوزارة لدمج المصريين بالخارج فى عملية التنمية التى تحدث على أرض مصر.

وأعربت الوزيرة، خلال اللقاء، عن تطلعها إلى تحقيق مزيد من التعاون المشترك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الهجرة ومؤسسة "هوم"، لتقديم الدعم للدولة فى المجال الصحى ونشر التوعية الصحية والتثقيف الطبى والاستفادة من الأطباء والخبراء المصريين بالخارج وخبراتهم العلمية والعملية فى مختلف التخصصات، من أجل دعم المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة".

وقالت "إننا نعتبر المجال الطبى فى عمق العلاقة بين التنمية والهجرة ذات أولوية بالنسبة لنا، ومن هذا المنطلق علينا البناء على بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة من خلال وضع آلية مؤسسية لمساهمة شريحة كبيرة من أطبائنا بالخارج فى جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصحى".

ولفتت إلى أن الأطباء المصريين بالخارج لن يدخروا جهدًا لدعم بلدهم وأبناء وطنهم، معتبرة أن هذا التعاون يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات العلمية لدى الخبراء والأطباء المصريين بالخارج مع الأطباء المصريين بالداخل، والتركيز على منظومة التمريض من خلال تدريب الممرضين ومساعدى التمريض، وكذلك عقد دورات تدريبية بمعرفة كوادر طبية مصرية بالخارج.

من جانبه، أكد مؤسس ورئيس مؤسسة "هوم" الدكتور عصام رعد، رغبة المؤسسة فى تعظيم وتعزيز سبل التعاون المشترك مع وزارة الهجرة، من خلال تحفيز وتشجيع الجالية المصرية وخاصة العاملين فى الحقل الطبى المقيمين خارج مصر، لدعم الدولة المصرية من خلال تقديم خدماتهم الطبية مجانًا بالمناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى استقدام خبراء دوليين فى المجال الطبى لمصر لتبادل الخبرات وتطوير المنظومة الصحية.

وأوضح رعد أن المؤسسة نفذت العديد من الأنشطة خلال الفترة الماضية، فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الهجرة، ومن بينها تدشين مبنى مستشفى "هوم" التخصصى الخيرى، للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج فى تدريب الكوادر الطبية، بالتعاون مع مؤسسة معا للشفاء، وكذلك تنفيذ عدد 5 عيادات متنقلة.

وقال "نستهدف خلال الفترة المقبلة ما يسمى الرعاية الصحية عن بُعد telehealt وهى المتابعة الصحية عن بُعد بين الطبيب والمريض من خلال التليفون، ولدينا نحو 60 طبيبًا جاهزًا حاليا للمشاركة فى هذه العملية، وكذلك تنفيذ تدريب على مكافحة العدوى، وحصول المتدربين على شهادات معتمدة فى هذا المجال المهم من أمريكا".