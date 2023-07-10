وزير الرى: أعمال التطوير بواحة سيوة تحظى باهتمام القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - وصرح "سويلم" بأن أعمال التطوير الحالية تهدف لوضع حلول جذرية لمشاكل قائمة منذ 30 عاماً تتمثل فى مشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيرى المتشقق" نتيجة الحفر العشوائى للآبار، والذى يُعتبر الخزان الرئيسى لإنتاج مياه الرى بالواحة، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية؛ الأمر الذى أثر سلباً على هذه الأراضى.

وأضاف أن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية، حيث يتم حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملى النوبى للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحى بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه لتقليل الأضرار الناتجة عن إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلباً على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية الواقعة على البحيرة، كما تجرى أعمال حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعى ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلى منخفض عين الجنبى شرقى الواحة.

كما يجرى إنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعى من مصارف أنطفير وسيوة الغربى وملول من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.

وأوضح أن أعمال التطوير تحظى باهتمام القيادة السياسية، وتتكامل فيها مجهودات مؤسسات الدولة المعنية (وزارة الموارد المائية والرى - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - كلية الهندسة بجامعة القاهرة) وأهالى الواحة لتطوير المنظومة المائية بطرق مستدامة تراعى كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقق الاستقرار لأهالى الواحة مع إستدامة موارد الواحة المائية للأجيال القادمة.

وأضاف أن هذه المجهودات من شأنها استعادة الواحة لتوازنها البيئى، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة، وما من شأنه بدء استرداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضى الزراعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية.