وفد من «الفاو» يزور مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - قام وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" اليوم الإثنين، بزيارة لمحطة بحوث الصحراء جنوب سيناء برأس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء، وذلك فى إطار التنسيق لتنفيذ مشروع تحسين سبل العيش المستدام لأهالى جنوب سيناء.





وقد اطلع وفد "الفاو"، برئاسة الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة بمصر، والدكتور محمد يعقوب نائب ممثل المنظمة، والدكتور أشرف الصادق مستشار بالمنظمة على الأنشطة البحثية بالمحطة، ونظم تحلية المياه والزراعات العلفية، وكذلك أنشطة الإنتاج الحيوانى مثل الإبل والهجن والأغنام، واستخدام البدائل العلفية لتغذية الحيوانات لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف.

من جهته، قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء إن تلك الزياره تأتى برعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث يدعم الوزير التشاركية مع الجهات الدولية المختلفة للنهوض بالخطط التنموية الزراعية ومشاهدة المشاكل وطرق التغلب عليها على أرض الواقع.

وأضاف أن زيارة محطة بحوث جنوب سيناء تأتى للاستفادة من الإمكانات المادية والعلمية بالمحطة لتنفيذ أنشطة وفعاليات مشروع تحسين سبل العيش المستدام لأهالى جنوب سيناء.

بدوره، أكد الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء أن هذه الزيارة هى باكورة التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومنظمة "الفاو" لتنفيذ العديد من المشروعات على أرض جنوب سيناء.

من جانبه، قال أحمد الحاوى أستاذ فسيولوجيا الحيوان إن المشروع سيتم تنفيذه من خلال إنشاء مدارس حقلية فى 3 قرى بمدن رأس سدر، الطور، ونويبع، وستهدف هذه المدارس إلى تحسين الممارسات الزراعية المحلية وتعزيز الإنتاجية الزراعية فى تلك المناطق.

وأضاف أنه سيتم العمل مع المزارعين والمجتمعات المحلية لتوفير التدريب والإرشاد اللازم لتحسين الزراعة واستخدام التقنيات المتقدمة والمستدامة مع توفير الدعم الفنى والمعرفى للمزارعين لتحديث وتطوير ممارساتهم الزراعية وتعزيز إنتاجيتهم.