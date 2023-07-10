بعد الأداء القوي ببطولة أمم أفريقيا .. وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة المنتخب الأولمبي بمطار القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يوليو 2023 10:36 صباحاً - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التواجد في مطار القاهرة الدولي، قبل قليل لاستقبال بعثة منتخب مصر الأولمبي، القادمة من الدار البيضاء بعد حصد المركز الثاني ببطولة الأمم الأفريقية.

ووصلت بعثة المنتخب الأولمبي، قبل قليل إلى مطار القاهرة الدولي، حيث تم استقبال البعثة في مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، فور وصولها على متن رحلة مصر للطيران رقم 862 القادمة من مطار كازبلانكا، وسط تسهيلات خاصة بوصولهم.

وخسر المنتخب الأولمبي أمام المغرب في نهائي الأمم الأفريقية بهدفين مقابل هدف ، بعد مباراة ماراثونية قدمها نجوم المنتخب رغم اللعب منقوص العدد من الدقائق الأولى لها .

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( كاف) عن التشكيل الأفضل في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والذي شهد تواجد 4 لاعبين من المنتخب الأوليمبي.

وضم تشكيل الكاف الأفضل كلا من :حمزة علاء في مركز حراسة المرمى؛ أفضل حارس مرمى في البطولة، وحسام عبد المجيد في خط الدفاع ، وإبراهيم عادل ؛ أفصل لاعب في البطولة، وفي خط الهجوم ، أسامة فيصل.

وصعد المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024، بعد وصوله للمباراة النهائية أمام المغرب.