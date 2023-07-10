صحيفة كويتية تبرز تأكيد السيسى أهمية دور القضاء فى إعلاء كلمة القانون

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أهمية دور القضاء المصرى وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيدا بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم فى حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.





وذكرت الصحيفة تحت عنوان "السيسى يشهد أداء اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة: ما تقومون به يحمى حقوق المواطنين"، أن الرئيس السيسى شهد أمس، أداء حلف اليمين لكل من المستشار حسنى حسن عبداللطيف أبوزيد رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبدالمقصود بيومى رئيسا لهيئة قضايا الدولة - كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضى محمد عيد محمد محجوب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عدلى عبدالفتاح زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى أعرب فى هذا الصدد عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة فى العمل القضائى.

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