أيمن عاشور: مصر تتميز بتنوع منظومة التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعًا مع مستشاريه بالجامعات الخاصة والأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية فى مصر، بحضور الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، ومحمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





فى مستهل الاجتماع، أكد الوزير أهمية الدور المجتمعى لمؤسسات التعليم العالى بمساراته المختلفة فى خدمة المجتمع، موضحًا أن مصر تتميز بتنوع منظومة التعليم العالى، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمؤسسات التعليم العالى الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية؛ بهدف تطوير نوعية التعليم، والاستفادة من الخبرات الأجنبية من خلال الشراكات مع الجامعات الأجنبية المتميزة أو من خلال أفرع الجامعات الأجنبية بمصر.

وأكد أهمية تحقيق التكامل الفعلى بين عناصر منظومة التعليم العالى ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية، فمبدأ التكامل يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقتها الوزارة مارس الماضى، مشيرًا إلى أن محور التكامل يعمل فى إطار الأنشطة الاقتصادية التى يتميز بها كل إقليم فى مختلف المجالات.

وأوضح أن تحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كل المؤسسات التعليمية، وتقييم معدلات الأداء لكل مؤسسة، مع الاعتماد على المدخل الإقليمى لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية فى مختلف الأقاليم الجغرافية بأنحاء الجمهورية.

ووجه الوزير بأهمية تطبيق مخرجات تلك الاستراتيجية بالجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا أهمية تفعيل مبادئها، ومنها تطبيق التخصصات المتداخلة (البينية) وصياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، مشيرًا إلى أهمية تطوير اللوائح الدراسية، ودعم الشراكات مع الجامعات الأجنبية المتميزة، وتأسيس مراكز الابتكار وريادة الأعمال بتلك الجامعات كهمزة وصل قوية، وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمى من جهة، ومجال الصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى.

ووجه الوزير بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية فى المشروعات التنموية لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المجتمع المصرى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بالمحافظات.

كما أكد الوزير على أهمية استمرار جهود الجامعات فى تشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة فى الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التى تنفذها الجامعات؛ لاستغلال طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومهاراتهم.

وفى ختام الاجتماع، وجه الدكتور أيمن عاشور بأهمية تقديم مستشارى الوزير بتلك الجامعات تقارير دورية تتضمن إنجازات الجامعة من دعم الشراكات الدولية، والأنشطة الطلابية، وآليات تطبيق الربط مع الصناعة، وكذا تنظيم المؤتمرات الدولية، وتفعيل زيارات الأساتذة الأجانب للجامعات بمصر، وغيرها من الإنجازات.