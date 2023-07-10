ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21.. إزالة 17 حالة تعد بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إنه تم إزالة 17 حالة تعد ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21 بمركز الحامول، لافتا إلى أن الموجة ستستمر حتى 28 يوليو الجارى، وذلك بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن.





وأكد محافظ كفر الشيخ فى بيان اليوم الإثنين، أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة التصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، والمتابعة المستمرة من هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن. وأضاف المحافظ أنه تم إزالة 14 حالة تعد على أراضى زراعية على مساحة 1075 مترا، كما تم إزالة 3 حالات على مساحة قراطين و12 سهما، وكانت الحملة برئاسة عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، مشيرا إلى أن هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة.

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