الاطمئنان على سير العمل بمحطة تعبئة بوتاجاز مركز سمالوط

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، جولة تفقدية لمحطة تعبئة بوتاجاز شوشة بالمركز، لمتابعة العمل والوقوف على خطوط إنتاج المحطة والاطمئنان على مدى مطابقة الأسطوانات للمواصفات القانونية المقررة.





كما تفقد رئيس المركز خلال جولته بالمحطة صهاريج الغاز الأفقية وغرفة طلمبات الغاز وكذلك مظلتى التعبئة الثانية والثالثة، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الخاصة بوزن الأسطوانة، مشددا على إتباع كل إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطة الواقعة على مساحة 9 أفدنة، وتضم خطين إنتاج بقوة "16000" أسطوانة بوتاجاز تقريبا بفصل الصيف. جاء ذلك بناء على توجيهات أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الجولات الميدانية للمشروعات الإنتاجية بالمحافظة، وتقديم كل سبل الدعم لها بما يحقق الفائدة المرجوة من تلك المشروعات.

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