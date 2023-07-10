جامعة مصرية تطلق برنامجا تدريبيا لتحسين مستوى الطلاب فى اللغة اليابانية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، برنامجا تدريبيا مكثفا؛ يهدف إلى تحسين مستوى الطلاب فى اللغة اليابانية المستخدمة فى الشركات اليابانية الكبرى، بمشاركة 100 طالب من طلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال بالجامعة.





وقال رئيس الجامعة المصرية اليابانية لعلوم والتكنولوجيا الدكتور عمرو عدلى، إن البرنامج يأتى فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة المصرية اليابانية لتأهيل طلابها وخريجها للمنافسة فى سوق العمل على المستوى الدولى، مشيرا إلى احتياج دولة اليابان لكوادر بشرية مؤهلة للعمل فى المؤسسات والشركات اليابانية خلال الفترة المقبلة. وأكد عدلى أهمية تعليم اللغة اليابانية فى تعريف طلاب الجامعة بالثقافة اليابانية وعاداتها وتقاليدها، وأيضا إدماج الطلاب فى سوق العمل على المستوى الدولى، موضحا أن هذا البرنامج سيؤهلهم لأداء امتحان إجادة اللغة اليابانية (Japanese Proficiency Exam) واجتياز المقابلات الشخصية خلال معرض التوظيف للعمل باليابان الذى سيقام فى الجامعة خلال شهر نوفمبر القادم.

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