معلومات الوزراء يوثق توصيات الجهات والمراكز البحثية حول «التنمية الزراعية»

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز إلى أن هذا العدد يأتى فى ضوء الدور المهام الذى تلعبه الزراعة فى الاقتصاد القومى المصرى، سواء من خلال نسبة مساهمتها فى الاقتصاد القومى، أو من خلال توفيرها فرص عمل لقطاع كبير من السكان، خاصة فى الريف المصرى، لذا فإن الاهتمام بتوصيات الدراسات والبحوث الصادرة عن كافة المراكز البحثية الوطنية والعمل على الاستفادة منها هو أحد الخطوات على طريق زيادة النمو الاقتصادى المستدام فى قطاع الزراعة وإتاحة المزيد من فرص العمل، ومساهمة أكير فى القضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة ورفاهية الأفراد الذين يعتمدون على الزراعة فى معيشتهم، كما أن زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة تساعد فى زيادة الإنتاجية الزراعية، بما يحقق الاستخدام المستدام للموارد المائية والأرضية.

وجاء من أبرز التوصيات المتعلقة بالتنمية الزراعية المستدامة الواردة بهذه الدراسات والبحوث: "اتباع استراتيجية تستطيع القيام بإحداث التوازن بين معدل النمو السكانى، ومعدل التوسع فى برامج التنمية الزراعية الأفقية، مثل المشروع القومى لاستصلاح واستزراع نحو 1.5 مليون فدان"، "وتجميع الحيازات الصغيرة وإدارتها بطريقة أكثر كفاءة، ووضع قوانين رادعة لمنع تجريف وتبوير والتعدى على الأراضى الزراعية، حيث تقع 56% من إجمالى الحيازات الزراعية ضمن فئة خمسة أفدنة فأقل".

بجانب "التوسع فى تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية، والتوسع فى برنامج المكافحة المتكاملة، للحد من واردات الأسمدة الكيماوية، حيث بلغ متوسط استيراد مصر من الأسمدة الأزوتية نحو 500 ألف طن، ومن الأسمدة البوتاسية نحو 92 طنًا، والتوسع فى الإنتاج المحلى من المعدات والآلات الزراعية، كالجرارات والحصادات وماكينات الرى وغيرها للحد من الواردات".

ومن التوصيات المدرجة أيضاً من واقع ما ورد بدراسات الجهات البحثية والأكاديمية حول الموضوع زيادة الاستثمارات الموجهة لبرامج التنمية الزراعية، ودراسة وتحليل مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية على المستوى العام من منظور أسبابها الحقيقية، والعمل على حل تلك لأسباب بطرق عملية على أرض الواقع مثل الإسراع فى تخطيط وطرح الحيز العمرانى للقرى وتوابعها، وإقامة إسكان اجتماعى على أراضٍ مملوكة للدولة بكل مركز إدارى وإتاحتها للشباب بأسعار وشروط ميسرة"، "وحل مشكلات المزارعين الأساسية عن طريق عدة إجراءات منها وضع سعر ضمان يحقق لهم أرباحًا معقولة تشجعهم على الاستمرار فى زراعة الأرض والاهتمام بها وحل مشكلة نقص المياه والصرف بتطهير الترع والمصارف بشكل دورى.

فضلا عن توفير مستلزمات الإنتاج وخاصة من الأصناف عالية الإنتاجية والأسمدة بأسعار مناسبة ومراقبة بيعها وتوزيعها على المزارعين، وتمويل الأبحاث العلمية والتحسينات التكنولوجية التى تعمل على تنمية الاقتصاد الزراعى، والتعاون الدولى فى مجالات الاستثمارات الزراعية، واستيراد المعدات الحديثة فائقة السرعة لسهولة العمل فى الأراضى الزراعية، وتعزيز قدرات الاستشعار المبكر فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، والارتقاء بالممارسات الناجحة فى مجال الزراعة المستدامة والزراعة العضوية التى يتزايد الطلب عليها من الدول متقدمة النمو.

ومن التوصيات أيضًا، إعادة التعليم الفنى الزراعى ولكن برؤية إبداعية مختلفة، تهدف إلى إخراج جيل متطور قادر على تطبيق تكنولوجيا العمليات الزراعية، والإصلاح الهيكلى لمنظومة البحث العلمى الزراعى، والتوجه إلى إقامة صندوق عربى لتمويل البحث العلمى الزراعى فى الوطن العربى، مع فرض ضريبة البحث العلمى الزراعى على أرباح المصانع والشركات وعاملات الأراضى المستفيدة من البحوث الزراعية، مع تدعيم شراكة القطاع الخاص فى تمويل البحث العلمى لزراعى لتوفير المعدات والأدوات والأجهزة العلمية الحديثة، وتفعيل نظم الزراعة التعاقدية فى مصر، والاستمرار فى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية ذات إنتاجية مرتفعة تتحمل الحرارة العالية.

بالإضافة إلى تفعيل دور الزراعة فى تقليل مساهمتها فى انبعاثات غازات الدفيئة والمسببة للتغير المناخى بتطبيق أساليب أفضل فى إدارة الأراضى كتحسين تسميد التربة وإدارة المياه، ومكافحة التعرية، وحرث التربة لصيانتها.

وارتباطًا، فمن أبرز التوصيات الأخرى الواردة تبنى آليات وأساليب الزراعة الذكية مناخًيا فى مواجهة التغير المناخى، واستكمال النقص الشديد فى البيانات والمعلومات المتاحة عن الآثار السلبية لتغير المناخ على القطاعات المختلفة للتنمية فى مصر، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى كيفية التأقلم مع تأثيرات التغير المناخى، وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخى حتى عام 2050 والسياسات التى يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائى المصرى، والاستمرار فى السياسة الرشيدة التى تقوم باستصلاح آلاف الأفدنة لتصل إلى ما يقرب من 1.5 مليون فدان فى مختلف أنحاء الجمهورية، واستخدام مياه الرى المتاحة من المياه الجوفية حتى تصل إلى زراعة 4 ملايين فدان قمح فى القريب العاجل.

ومن التوصيات أيضا.. التوسع فى تطبيق تقنية التحرير الجينى (Gene Editing)، والتى تتيح إمكانيات هائلة فى التعامل مع الجينوم النباتى، والتحكم فى تعديل أجزاء من الشفرة الوراثية شأنها شأن الطفرات الطبيعية فى النبات دون اللجوء إلى إدخال جينات من كائنات أخرى، والاهتمام بالدراسات الخاصة بتقنيات الزراعة العضوية والزراعة النظيفة تحت الظروف المصرية، مع وضع استراتيجية وطنية لاستخدام التكنولوجيا الرقمية فى الإرشاد الزراعى وإنشاء وبث منصة إلكترونية للإرشاد الزراعى؛ لتربط الزراع بمؤسسات البحث والتعليم والإرشاد والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، واستخدام تكنولوجيات زراعية ميسورة الكلفة ومناسبة وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، والعمل على تشارك الخبرات ونقل التكنولوجيات المتقدمة والمبتكرة والذى يؤدى إلى التقليل من فواقد المياه، وهدر الأغذية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى فى توليد الطاقة.

وفى سياق متصل.. ونظرًا لأهمية رصد ومتابعة وتقييم أوضاع وتطورات الاستدامة فى القطاع الزراعى فى مصر، وذلك فى إطار الالتزامات الدولية الخاصة بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.. تم التوصية بتطوير نظم البيانات والمعلومات الوطنية ذات العلاقة برصد وقياس وتقدير مختلف المؤشرات الفرعية الخاصة باستدامة هذا القطاع، وبناء قاعدة معلومات خاصة تتعاون فيها مختلف الجهات ذات العلاقة، والمعنية بإنتاج وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتطوير منهجية وطنية شاملة لتقييم استدامة القطاع الزراعى، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات ذات العلاقة من جهة، ومع ما يجرى على صعيد بعض الدول الأخرى وما تقوم به بعض الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة من جهة أخرى.

يذكر أن العدد الجديد يقدم خلاصة توصيات الدراسات التى صدرت عن الجهات البحثية وأبرزها "معهد التخطيط القومى، وهيئة تنمية الصادرات، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والمؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، والجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وكليات الزراعة بجامعات بنها والمنصورة، وكليات التجارة بجامعات المنوفية وعين شمس ودمنهور.