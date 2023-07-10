غدا.. طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية يؤدون امتحان «الديناميكا»

جدة - نرمين السيد - يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول)، غدا الثلاثاء الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بينما سيؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة ثانية).





ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام 783 ألف طالب، يتم توزيعهم بين 276 ألف طالب فى الشعبة الأدبية و391.6 ألف طالب فى الشعبة العلمية، علوم، ونحو 98.6 ألف طالب فى الشعبة العلمية، رياضيات، فيما يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.