تسجيل واعتماد 127 منشأة فى 5 محافظات ضمن أول مراحل «التأمين الصحى الشامل»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، نجاح تسجيل واعتماد 127 منشأة صحية تابعة للهيئة بـ5 محافظات ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.





وقال السبكى إن هيئة الرعاية الصحية تعد أكبر جهة فى مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومى والخاص تمتلك منشآت صحية مسجلة ومعتمدة طبقا لمعايير GAHAR 2021 والمعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا العالمية.

ونوه بأن عدد المنشآت الحاصلة على درجة الاعتماد، بلغ 69 منشأة طبية تابعة للهيئة، فيما بلغ إجمالى المنشآت الصحية المسجلة 58 منشأة بـ5 محافظات وهم «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس» بإجمالى 127منشأة مسجلة ومعتمدة تابعة للهيئة.

وأضاف أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليا يعنى مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

وتابع أن شهادة التسجيل أو الاعتماد هى البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلا عن الميزة التنافسية التى تمنحها شهادة "GAHAR" للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالميا، وهو ما يضمن الالتزام بأعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر (2030) من الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصرى.

وذكر أن تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة ساهم فى تحسين سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة من قبل مقدمى الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم.

ولفت إلى سعى الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل وصولا للمعايير العالمية.