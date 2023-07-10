وزير قطاع الأعمال يبدأ زيارة إلى السويس لتفقد عدد من الشركات

جدة - نرمين السيد - بدأ الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اليوم الإثنين، زيارة إلى محافظة السويس، لتفقد عدد من المصانع والشركات التابعة للوزارة، وهو ما يأتى فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والموقف التنفيذى لمشروعات التحديث والتطوير.





وأوضحت الوزارة فى بيان أن الوزير استهل الزيارة بلقاء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمقر الديوان العام للمحافظة، بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ. وتم عقد اجتماع لمناقشة خطط التطوير والتحديث، واستمرار عمل الشركات وفقا لأحدث المعايير وبالطاقة الإنتاجية القصوى فى الشركات الواقعة فى نطاق محافظة السويس. وناقش الوزير ما طرحه النواب حول شركة ميراتكس للغزل والنسيج وشركة النصر للأسمدة، وخطة التطوير الخاصة بالشركتين. يشار إلى أن شركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لديها مشروع لرفع الطاقة الإنتاجية فى إطار الجهود الجارية لتطوير الشركة، إلى جانب مشروع إنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.

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