تبدأ 15 يوليو.. «التعليم العالى» تعلن تفاصيل اختبارات القدرات 2023

جدة - نرمين السيد - وقال بيان الوزارة إنه فى إطار الجدول الزمنى لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، نعلن عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتيسيرا على الطلاب، وفى إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمى فى جميع المجالات والخدمات التى تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالى بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم فى أداء اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، فى الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

وفيما يلى قائمة بأسماء الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهى:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان- دمياط – بنها – بنى سويف).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات التربية الرياضية

7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

8. شعبتا التربية الفنية بكليتى(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت على الموقع التالى: https://tansik.digital.gov.eg

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت:

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى الموضح بعاليه، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تظهر للطالب بياناته الشخصية التى تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب- الرقم القومى – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التى درسها الطالب «علمية – هندسية – أدبية»)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى الخاصة بالطالب.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة.

- تلتزم الكليات أيضا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس، واسم الطالب؛ حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

- تجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصا على الشفافية مع الطلاب.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:

1)- رقم جلوس الطالب فى الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التى يرغب فى أدائها.

2- (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية التى تتطلب (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين فى أداء هذه الاختبارات.

ملحوظة مهمة:

هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات فى ضوء شروط وقواعد القبول، بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.