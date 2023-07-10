بدء مراسم حلف اليمين القانونية للقضاة الجدد المعينين بمجلس الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يوليو 2023 12:30 مساءً - بدأت منذ قليل مراسم حلف اليمين القانونية، التي يشهدها المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد للقضاة الجدد المعينين بقرار من رئيس الجمهورية.

وكان بدء توافد القضاة الجدد المعينين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة علي قصر الأميرة فوقية داخل المخيم المُعد لذلك، مصطحبين ذويهم وأسرهم، في مشهد مبهج، انتظارًا لتجمع العدد الكامل تمهيدًا لحاف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة.

وأقيم مخيم كبير بقصر الأميرة فوقية لاستقبال القضاة الجدد الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعيين مندوب مساعد بالمجلس، وجاء إقامة المخيم لاستقبال القضاة الجدد وأسرهم تمهيدًا لحلف اليمين.